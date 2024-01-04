Жихорев Дмитрий Дементиевич
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Военная служба
1713
Упоминание
1716
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1719
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Бровкина Авдотья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно