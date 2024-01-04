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Жихорев Дмитрий Дементиевич

Место рождения

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Жихорев Дементий Федорович

Мать: Жихорева Наталья Варламовна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1713
Упоминание
1716
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1719
Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Жихорев Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Бровкина Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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