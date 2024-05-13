Жихорев Антон Дмитриевич 1721 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жихорев Антон Дмитриевич

Место рождения

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Жихорев Дмитрий Дементиевич

Мать: не указана

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жихорева (Агаркова) Федосья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Жихорева) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Жихорева (Агаркова) Федосья Ивановна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Жихорева) Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Жихорева (Агаркова) Федосья Ивановна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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