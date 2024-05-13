Жихорев Антон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Жихорев Дмитрий Дементиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Жихорева) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Жихорева (Агаркова) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Жихорева) Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Жихорева (Агаркова) Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно