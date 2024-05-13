Жихорева (Агаркова) Федосья Ивановна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жихорева (Агаркова) Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жихорев Антон Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Жихорева) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Жихорев Антон Дмитриевич

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Жихорева) Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Жихорев Антон Дмитриевич

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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