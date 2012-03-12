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Добряков Сергей Степанович

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.09.1930

Дата смерти

12.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930

Отец: Добряков Степан Сергеевич

Мать: Екатерина Николаевна

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1957

Жена: Добрякова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
05.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрякова Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Мария Филипповна

Смерть
12.03.2012
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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