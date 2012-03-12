Добряков Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения14.09.1930
Дата смерти12.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930
Отец: Добряков Степан Сергеевич
Мать: Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Около 1957
Рождение ребёнка
05.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрякова Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2012
Сызрань, Сызрань, Самарская область