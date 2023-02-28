Добряков Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1906
Дата смерти?.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906
Отец: Добряков Сергей Сергеев
Рождение ребёнка
14.09.1930
Сын: Добряков Сергей Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1938
Дочь: Нина Степановна
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Военная награда
28.05.1944
представление к награждению медалью "За оборону Кавказа"
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия
Военная служба
1944
рядовой полевого автохлебозавода 61 дивизии 18 армии
Военная награда
30.04.1945
награжден медалью "За оборону Кавказа"
Рождение ребёнка
04.12.1946
Сын: Добряков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Александр Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Николаевна
Смерть
?.03.1960
Сызрань, Сызрань, Самарская область