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Добряков Степан Сергеевич

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.04.1906

Дата смерти

?.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906

Отец: Добряков Сергей Сергеев

Мать: Добрякова Евфимия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1930

Сын: Добряков Сергей Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1938

Дочь: Нина Степановна

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Военная награда
28.05.1944
представление к награждению медалью "За оборону Кавказа"
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия
Военная служба
1944
рядовой полевого автохлебозавода 61 дивизии 18 армии
Военная награда
30.04.1945
награжден медалью "За оборону Кавказа"
Рождение ребёнка
04.12.1946

Сын: Добряков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Александр Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Николаевна

Смерть
?.03.1960
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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