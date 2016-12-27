Добрякова (Козулева) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Козулева) Мария Филипповна

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Место рождения

Семеновка, Сызранский район

Дата рождения

07.04.1928

Дата смерти

27.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновка, Сызранский район
Бракосочетание
Около 1957

Муж: Добряков Сергей Степанович

Рождение ребёнка
05.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добряков Сергей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Сергей Степанович

Смерть
27.12.2016
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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