Добрякова (Козулева) Мария Филипповна
Место рожденияСеменовка, Сызранский район
Дата рождения07.04.1928
Дата смерти27.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Семеновка, Сызранский район
Бракосочетание
Около 1957
Рождение ребёнка
05.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добряков Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2016
Сызрань, Сызрань, Самарская область