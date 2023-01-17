(Тенетова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тенетова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.11.1905

Дата смерти

?.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905

Отец: Тенетов (тинетов) Николай

Мать: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.11.1905
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Села Новой Рачейки крестьянин Павел Михайлов Крайнов и того же села крестьянская девица Наталия Адрианова Тиханова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.09.1930

Сын: Добряков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1938

Дочь: Нина Степановна

Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич

Россия
Рождение ребёнка
04.12.1946

Сын: Добряков Владимир Степанович

Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Александр Степанович

Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Степан Сергеевич

Смерть
?.12.1980
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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