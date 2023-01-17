(Тенетова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1905
Дата смерти?.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Крещение
08.11.1905
воспреемники - Села Новой Рачейки крестьянин Павел Михайлов Крайнов и того же села крестьянская девица Наталия Адрианова Тиханова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.09.1930
Сын: Добряков Сергей Степанович
Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
13.09.1938
Дочь: Нина Степановна
Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич
Россия
Рождение ребёнка
04.12.1946
Сын: Добряков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Александр Степанович
Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Добряков Степан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1980
Сызрань, Сызрань, Самарская область