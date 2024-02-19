Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1930

Дата смерти

02.04.78

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.04.78
Рождение
30.12.1930

Отец: Куликов Афанасий Николаевич

Мать: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Куликов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1953

Дочь: Куликова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1953

Сын: Куликов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Михайлова (Куликова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
16.05.1957

Сын: Куликов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
16.05.1957

Дочь: Шипилова (Куликова) Антонида Алексеевна

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1961

Дочь: Салгалова (Куликова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
16.09.1963

Дочь: Куликова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

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