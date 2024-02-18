Шипилова (Куликова) Антонида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова (Малюга) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Малюга Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипилов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малюга Михаил
Рождение ребёнка
27.08.1975
Дочь: Трунова (Малюга) Алёна Михайловна
Отец ребёнка: Малюга Михаил