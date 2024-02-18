Шипилова (Куликова) Антонида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Куликова) Антонида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1957

Отец: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Мать: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова (Малюга) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Малюга Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюга Михаил

Рождение ребёнка
27.08.1975

Дочь: Трунова (Малюга) Алёна Михайловна

Отец ребёнка: Малюга Михаил

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