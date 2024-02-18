Куликова (Дивнич) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1930
Дата смерти23.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930
Рождение ребёнка
1950
Сын: Куликов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.06.1953
Дочь: Куликова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.06.1953
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Михайлова (Куликова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.05.1957
Сын: Куликов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.05.1957
Дочь: Шипилова (Куликова) Антонида Алексеевна
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.10.1961
Дочь: Салгалова (Куликова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.09.1963
Дочь: Куликова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Смерть
23.10.1991