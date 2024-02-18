Куликова (Дивнич) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1930

Дата смерти

23.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930

Отец: Дивнич Василий Тимофеевич

Мать: Дивнич (Молокова) Пелагея Глебовна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Куликов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.06.1953

Дочь: Куликова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.06.1953

Сын: Куликов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Михайлова (Куликова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.05.1957

Сын: Куликов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.05.1957

Дочь: Шипилова (Куликова) Антонида Алексеевна

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.10.1961

Дочь: Салгалова (Куликова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.09.1963

Дочь: Куликова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Смерть
23.10.1991

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