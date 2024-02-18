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Куликов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Мать: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Куликова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Куликова Нонна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Нонна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Неизвестно

Рождение ребёнка
18.06.1979

Дочь: Неупокоева (Куликова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Куликова Нонна

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