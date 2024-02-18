Куликов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Куликова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Куликова Нонна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Нонна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1979
Дочь: Неупокоева (Куликова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Куликова Нонна