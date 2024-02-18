Куликова Нонна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1979
Дочь: Неупокоева (Куликова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Алексеевич