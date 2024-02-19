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Дивнич Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Дивнич Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивнич Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Дивнич Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивнич Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Дивнич Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивнич Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дивнич Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивнич Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дивнич Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивнич Марфа

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дивнич Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Дивнич Марфа

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дивнич Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дивнич Марфа

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дивнич Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Дивнич Марфа

Рождение ребёнка
20.07.1930

Дочь: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дивнич (Молокова) Пелагея Глебовна

Смерть
Неизвестно

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