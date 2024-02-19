Дивнич Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Дивнич Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дивнич Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивнич Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Дивнич Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивнич Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дивнич Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивнич Николай Васильевич
Мать ребёнка: Дивнич Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дивнич Марфа
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дивнич Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Дивнич Марфа
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дивнич Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дивнич Марфа
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дивнич Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Дивнич Марфа
Рождение ребёнка
20.07.1930
Дочь: Куликова (Дивнич) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дивнич (Молокова) Пелагея Глебовна
Смерть
Неизвестно