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Куликов Афанасий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Куликов Николай Николаевич

Мать: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.12.1930

Сын: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич

Мать ребёнка: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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