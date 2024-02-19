Куликов Афанасий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Куликов Николай Николаевич
Мать: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.12.1930
Сын: Куликов Алексей (Алионарх) Афанасьевич
Мать ребёнка: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно