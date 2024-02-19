Куликов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Николай Николаевич

Куликов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куликов Никон Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Куликова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
1899

Сын: Куликов Спиридон Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
1901

Сын: Куликов Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
1905

Сын: Куликов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
1906

Сын: Куликов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Куликова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Рождение ребёнка
?.02.1914

Сын: Куликов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Евдокия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.