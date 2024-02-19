Куликов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Куликова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
1899
Сын: Куликов Спиридон Николаевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
1901
Сын: Куликов Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Куликов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Куликова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Рождение ребёнка
?.02.1914
Мать ребёнка: Куликова Евдокия
Смерть
Неизвестно