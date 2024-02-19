Куликова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куликов Никон Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Куликова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Куликов Спиридон Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Куликов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Куликов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Куликов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Куликова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
?.02.1914

Сын: Куликов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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