Куликова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Куликова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Куликов Спиридон Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Куликов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Куликов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Куликова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
?.02.1914
Отец ребёнка: Куликов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно