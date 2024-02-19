Куликов Григорий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова (Куликова) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Куликова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Неизвестно
Смерть
Неизвестно