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Куликов Григорий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Афанасий Николаевич

Мать: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова (Куликова) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Куликова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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