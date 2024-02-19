Куликова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова (Куликова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Куликов Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Григорий Афанасьевич

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