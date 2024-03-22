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Манжура Иван Григорьевич

Место рождения

Ландышево, Харківська область

Дата рождения

1913

Дата смерти

29.12.1942

Пол

Мужской

Отец

До 1893 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Манжура Григорий Костиевич

Мать: Манжура София Кондратовна

Ландышево, Харківська область
Образование
1934
Харьков, Харківська область
Педагогический институт, истфак
Работа или профессия
Между 1935 и 1941
Конное, Харківська область
Директор школы
Рождение ребёнка
26.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манжура Анна Моисеевна

Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
11.11.1938

Сын: Манжура Юрий Иванович

Мать ребёнка: Манжура Анна Моисеевна

Новая Мечебиловка, Харківська область
Военная служба
Неизвестно
Ландышево, Харківська область
Смерть
29.12.1942
Неклиновский район, Ростовская область, Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
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