Манжура Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти29.12.1942
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Образование
1934
Харьков, Харківська область
Педагогический институт, истфак
Работа или профессия
Между 1935 и 1941
Конное, Харківська область
Директор школы
Рождение ребёнка
26.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манжура Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
11.11.1938
Мать ребёнка: Манжура Анна Моисеевна
Новая Мечебиловка, Харківська область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
29.12.1942
Неклиновский район, Ростовская область, Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область