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Манжура Григорий Костиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

?.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Манжура Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Манжура София Кондратовна

Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Манжура Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Манжура София Кондратовна

Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Манжура Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Манжура София Кондратовна

Благодатное, Харківська область
Смерть
?.05.1945
Ландышево, Харківська область
Причина смерти: Сердечный приступ
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