Манжура Григорий Костиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смерти?.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Манжура София Кондратовна
Рождение ребёнка
24.09.1914
Сын: Манжура Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Манжура София Кондратовна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Манжура Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Манжура София Кондратовна
Благодатное, Харківська область
Смерть
?.05.1945
Причина смерти: Сердечный приступ