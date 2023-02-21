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Манжура София Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1971

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Манжура Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Манжура Григорий Костиевич

Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Манжура Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Манжура Григорий Костиевич

Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Манжура Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Манжура Григорий Костиевич

Благодатное, Харківська область
Смерть
После 1971
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