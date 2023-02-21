Манжура София Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Манжура Григорий Костиевич
Рождение ребёнка
24.09.1914
Сын: Манжура Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Манжура Григорий Костиевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Манжура Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Манжура Григорий Костиевич
Благодатное, Харківська область
Смерть
После 1971