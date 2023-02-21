Манжура Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манжура Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манжура Иван Григорьевич

Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
11.11.1938

Сын: Манжура Юрий Иванович

Отец ребёнка: Манжура Иван Григорьевич

Новая Мечебиловка, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Конное, Харківська область
Смерть
1949
Причина смерти: Туберкулез
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