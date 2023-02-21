Манжура Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Моисей
Рождение ребёнка
26.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манжура Иван Григорьевич
Ландышево, Харківська область
Рождение ребёнка
11.11.1938
Отец ребёнка: Манжура Иван Григорьевич
Новая Мечебиловка, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Конное, Харківська область
Смерть
1949
Причина смерти: Туберкулез