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Манжура Юрий Иванович

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Место рождения

Новая Мечебиловка, Харківська область

Дата рождения

11.11.1938

Дата смерти

06.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1938

Отец: Манжура Иван Григорьевич

Мать: Манжура Анна

Новая Мечебиловка, Харківська область
Бракосочетание
06.09.1959

Жена: Манжура Светлана Пантелеймоновна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манжура Светлана Пантелеймоновна

Чернигов, Чернігівська область
Смерть
06.10.1987
Чернигов, Чернігівська область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
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