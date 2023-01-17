Манжура Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.11.1938
Дата смерти06.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1938
Отец: Манжура Иван Григорьевич
Мать: Манжура Анна
Бракосочетание
06.09.1959
Рождение ребёнка
27.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манжура Светлана Пантелеймоновна
Смерть
06.10.1987
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно