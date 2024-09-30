Райккерус (Тойкка) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения18.02.1853
Дата смерти19.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1853
Бракосочетание
20.08.1872
Рождение ребёнка
08.09.1877
Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1880
Дочь: (Райккерус) Катарина Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Райккерус Александр Адамович
Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1885
Сын: Райккерус Вилио-Иван Адамович
Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович
Смерть
19.07.1916