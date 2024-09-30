Райккерус (Тойкка) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Тойкка) Екатерина Петровна

Место рождения

Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.02.1853

Дата смерти

19.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1853

Отец: Тойкка Петр Абрамович

Мать: Тойкка (Ряттё) Анна Ивановна

Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
20.08.1872

Муж: Райккерус Адам Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1877

Сын: Райккерус Петр Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1880

Дочь: (Райккерус) Катарина Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Райккерус Александр Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.08.1885

Сын: Райккерус Вилио-Иван Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
19.07.1916

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