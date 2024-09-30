Райккерус Петр Адамович
Место рождения
Дата рождения08.09.1877
Дата смерти26.12.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1877
Бракосочетание
01.02.1898
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Олонен (Райккерус) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1901
Дочь: Барндык (Райккерус) Айно Петровна
Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.09.1904
Сын: Райккерус Эйно-Адам Петрович
Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: (Райккерус) Эмма Петровна
Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна
Смерть
26.12.1930