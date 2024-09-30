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Райккерус Петр Адамович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.09.1877

Дата смерти

26.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1877

Отец: Райккерус Адам Петрович

Мать: Райккерус (Тойкка) Екатерина Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
01.02.1898

Жена: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Олонен (Райккерус) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.07.1901

Дочь: Барндык (Райккерус) Айно Петровна

Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.09.1904

Сын: Райккерус Эйно-Адам Петрович

Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: (Райккерус) Эмма Петровна

Мать ребёнка: Райккерус (Сипари) Мария Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.12.1930

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