Райккерус (Сипари) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1898
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Олонен (Райккерус) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович
Рождение ребёнка
10.07.1901
Дочь: Барндык (Райккерус) Айно Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович
Рождение ребёнка
03.09.1904
Сын: Райккерус Эйно-Адам Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: (Райккерус) Эмма Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович
Смерть
Неизвестно