Райккерус (Сипари) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Сипари) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1898

Муж: Райккерус Петр Адамович

Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Олонен (Райккерус) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.07.1901

Дочь: Барндык (Райккерус) Айно Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.09.1904

Сын: Райккерус Эйно-Адам Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: (Райккерус) Эмма Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Адамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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