Тойкка (Ряттё) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тойкка (Ряттё) Анна Ивановна

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.12.1814

Дата смерти

11.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1834

Муж: Тойкка Петр Абрамович

Рождение ребёнка
16.04.1838

Сын: Тойкка Абрам Петрович

Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович

Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1844

Сын: Тойкка Адам Петрович

Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович

Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1846

Сын: Тойкка Андрей Петрович

Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович

Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1853

Дочь: Райккерус (Тойкка) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович

Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1855

Сын: Тойкка Петр Петрович

Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович

Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.12.1882

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