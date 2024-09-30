Тойкка (Ряттё) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.12.1814
Дата смерти11.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
16.04.1838
Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
19.08.1844
Сын: Тойкка Адам Петрович
Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
16.11.1846
Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
18.02.1853
Дочь: Райккерус (Тойкка) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович
Рождение ребёнка
11.01.1855
Сын: Тойкка Петр Петрович
Отец ребёнка: Тойкка Петр Абрамович
Смерть
11.12.1882