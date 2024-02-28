деревня Каукузи, деревня Каукузи, Константиновская волость, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Каукузи

Константиновская волость, Петергофский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Об отводе крестьянину И. А. Тойкка хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Каукузи Константиновской волости Петергофского у. 1912–1914 гг. // Центральн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3494Каукузи, д. Павл. гор. пр.при колодце.26½10112935
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Константиновская волость
Каукузи д.232 стан1531 участок13Красное Село.
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