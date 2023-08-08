Пантелеева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1867
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1898
Сын: Земсков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сометкина Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уланова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулупова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батарина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно