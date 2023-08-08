Пантелеева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1867

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1898

Сын: Земсков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земсков Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сометкина Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земсков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уланова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батарина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Земсков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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