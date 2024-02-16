Пантелеева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1867
Дочь: Пантелеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно