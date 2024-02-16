Пантелеева Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1867 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1867

Дочь: Пантелеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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