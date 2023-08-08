Земсков Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земсков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Земсков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земсков Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сометкина Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земсков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уланова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенкова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батарина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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