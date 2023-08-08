Земсков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Земсков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сометкина Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уланова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенкова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулупова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батарина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно