Тулупова (Земскова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулупова (Земскова) Евдокия Дмитриевна

Тулупова (Земскова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1867 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земсков Дмитрий Иванович

Мать: Пантелеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Уланова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
06.12.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close