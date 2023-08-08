Тулупова (Земскова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Уланова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Тулупов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
06.12.1918
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно