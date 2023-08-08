Тулупов Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулупов Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

1914 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулупов Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Уланова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.12.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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