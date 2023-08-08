Уланова (Тулупова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (Тулупова) Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Тулупов Степан Яковлевич

Мать: Тулупова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.07.1937

Сын: Уланов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Уланов Александр Дмитриевич

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уланов Александр Дмитриевич

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.05.1946

Дочь: Белоусова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Уланов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уланов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уланов Александр Дмитриевич

Смерть
1994
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