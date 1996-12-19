Уланов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1913
Дата смерти19.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1913
Отец: Уланов Дмитрий Егорович
Мать: Уланова Мария Петровна
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Уланова Анна Александровна
Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
06.07.1937
Рождение ребёнка
08.01.1940
Рождение ребёнка
10.05.1946
Дочь: Белоусова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Уланова Мария Александровна
Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
14.03.1951
Рождение ребёнка
05.05.1957
Смерть
19.12.1996