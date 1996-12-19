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Уланов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.11.1913

Дата смерти

19.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Около 1936 г.р.
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1946 г.р.
Около 1949 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1913

Отец: Уланов Дмитрий Егорович

Мать: Уланова Мария Петровна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1935

Жена: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Уланова Анна Александровна

Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.05.1946

Дочь: Белоусова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Уланова Мария Александровна

Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уланова Екатерина Степановна

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
19.12.1996
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