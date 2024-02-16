Пантелеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантелеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пантелеева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пантелеева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.08.1867
Дочь: Пантелеева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пантелеева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно