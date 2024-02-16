Пантелеев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1867 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пантелеева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пантелеева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.08.1867

Дочь: Пантелеева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пантелеева Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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