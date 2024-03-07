Кувшинов Федор Иванович
Место рожденияТашелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения06.06.1827
Дата смерти01.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1827
Отец: Кувшинов Иван Григорьевич
Мать: Пелагея Яковлевна
Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Крещение
09.06.1827
Покровская церковь, Ташелка
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кувшинов Филипп Федорович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кувшинов Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кувшинов Еремей Федорович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Ташелка
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кувшинов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
село Ташелка
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Белова Марина Федоровна
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
село Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
01.03.1905
село Ташелка
Похороны
02.03.1905