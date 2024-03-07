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Кувшинов Федор Иванович

Место рождения

Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.06.1827

Дата смерти

01.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1827

Отец: Кувшинов Иван Григорьевич

Мать: Пелагея Яковлевна

Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Крещение
09.06.1827
Покровская церковь, Ташелка
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кувшинов Филипп Федорович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кувшинов Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кувшинов Еремей Федорович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Ташелка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кувшинов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

село Ташелка
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Белова Марина Федоровна

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

село Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
01.03.1905
село Ташелка
Похороны
02.03.1905
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