(Кувшинова) Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти23.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кувшинов Филипп Федорович
Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович
Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кувшинов Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович
Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кувшинов Еремей Федорович
Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович
Ташелка
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кувшинов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович
село Ташелка
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Белова Марина Федоровна
Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович
село Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
23.04.1899
село Ташелка
Похороны
25.04.1899