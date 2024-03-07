(Кувшинова) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кувшинова) Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

23.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кувшинов Филипп Федорович

Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович

Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кувшинов Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович

Ташелка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кувшинов Еремей Федорович

Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович

Ташелка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кувшинов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович

село Ташелка
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Белова Марина Федоровна

Отец ребёнка: Кувшинов Федор Иванович

село Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
23.04.1899
село Ташелка
Похороны
25.04.1899
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