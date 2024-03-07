Кувшинов Сергей Федорович
Место рождениясело Ташелка
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кувшинов Федор Иванович
Мать: Варвара Яковлевна
село Ташелка
Рождение ребёнка
13.02.1889
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
село Ташелка
Рождение ребёнка
18.08.1893
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
село Ташелка
Рождение ребёнка
03.06.1895
Дочь: Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
село Ташелка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федоровна