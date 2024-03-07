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Кувшинов Иван Григорьевич

Место рождения

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

25.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Фаддеев Григорий Фаддеевич

Мать: Васса

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Лобачева Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1821

Дочь: Сальникова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1827

Сын: Кувшинов Федор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1830

Сын: Кувшинов Петр Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1832

Сын: Неизвестно Илья Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

село Ташелка
Рождение ребёнка
23.07.1833

Сын: Неизвестно Роман Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

село Ташелка
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
25.10.1835
село Ташелка
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