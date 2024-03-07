Кувшинов Иван Григорьевич
Место рождениясело Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения1802
Дата смерти25.10.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Фаддеев Григорий Фаддеевич
Мать: Васса
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Лобачева Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1821
Дочь: Сальникова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1827
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1830
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1832
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
село Ташелка
Рождение ребёнка
23.07.1833
Сын: Неизвестно Роман Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
село Ташелка
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
25.10.1835
село Ташелка