Цветяев Михаил Петрович
Место рожденияс. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти10.02.1991
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Рождение ребёнка
24.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1961
Сын: Цветяев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна
Смерть
10.02.1991