Цветяев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветяев Михаил Петрович

Место рождения

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

10.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Цветяев Пётр Михайлович

Мать: Цветяева Наталья Климентьевна

Рождение ребёнка
24.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Цветяев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна

Смерть
10.02.1991

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