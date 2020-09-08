Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район

Дата рождения

30.12.1924

Дата смерти

08.09.2020

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924

Отец: Федотов Николай Игнатьевич

Мать: Федотова Анна Афонасьевна

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
24.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветяев Михаил Петрович

Куйбышев
Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Цветяев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Цветяев Михаил Петрович

Куйбышев
Смерть
08.09.2020
Самара
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