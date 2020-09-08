Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна
Место рожденияс. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Дата рождения30.12.1924
Дата смерти08.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924
с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
24.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цветяев Михаил Петрович
Куйбышев
Рождение ребёнка
02.04.1961
Сын: Цветяев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Цветяев Михаил Петрович
Куйбышев
Смерть
08.09.2020
Самара