Цветяев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветяев Сергей Михайлович

Место рождения

Куйбышев

Дата рождения

02.04.1961

Дата смерти

20.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961

Отец: Цветяев Михаил Петрович

Мать: Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
06.08.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.2018
Инсульт

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