Цветяев Сергей Михайлович
Место рожденияКуйбышев
Дата рождения02.04.1961
Дата смерти20.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961
Бракосочетание
06.08.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.2018
Инсульт