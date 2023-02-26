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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1748
Сын: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров
Отец ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1752
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1753
Сын: Лаврентий Фёдоров
Отец ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.