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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1742

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1748

Сын: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

Отец ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1752

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1753

Сын: Лаврентий Фёдоров

Отец ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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