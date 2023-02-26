Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1748
Дата смерти01.02.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Конашенков Иосиф (Калистратов)
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Антон Елистратов
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Конашенков Алексей (Калистратов)
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андреян (Адриан Каллистратов)
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Смерть
01.02.1822
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд