Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1748

Дата смерти

01.02.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Конашенков Иосиф (Калистратов)

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Антон Елистратов

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Конашенков Алексей (Калистратов)

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андреян (Адриан Каллистратов)

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Смерть
01.02.1822
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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