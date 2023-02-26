Конашенков Иосиф (Калистратов)
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1771
Дата смерти20.07.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1801
Сын: Конашенков Прохор Иосифов
Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1809
Сын: Иоанн Иосифов
Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова
д.Конашенки
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конашенкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1822
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд