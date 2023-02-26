Конашенков Иосиф (Калистратов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонашенков Иосиф (Калистратов)

Конашенков Иосиф (Калистратов)

avatar

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1771

Дата смерти

20.07.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

Мать: Агафия Тимофеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1801

Сын: Конашенков Прохор Иосифов

Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Конашенков Ефим Иосифов

Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1809

Сын: Иоанн Иосифов

Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова

д.Конашенки
Рождение ребёнка
1811

Сын: Конашенков Роман Иосифов

Мать ребёнка: Конашенкова Ксения Климова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конашенкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конашенкова Ксения Климова

Смерть
20.07.1822
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close