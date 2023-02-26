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Конашенков Роман Иосифов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1811

Дата смерти

16.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Конашенков Иосиф (Калистратов)

Мать: Конашенкова Ксения Климова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
10.11.1843

Жена: Ефимия Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
16.07.1848
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
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