Конашенков Роман Иосифов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1811
Дата смерти16.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
10.11.1843
Жена: Ефимия Антонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
16.07.1848
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры