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Агафия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

19.04.1807

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Конашенков Иосиф (Калистратов)

Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Антон Елистратов

Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Конашенков Алексей (Калистратов)

Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андреян (Адриан Каллистратов)

Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров

Смерть
19.04.1807
д.Конашенки
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