Агафия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти19.04.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Конашенков Иосиф (Калистратов)
Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Антон Елистратов
Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Конашенков Алексей (Калистратов)
Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андреян (Адриан Каллистратов)
Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Конашенков Елистрат (Каллистрат) Фёдоров
Смерть
19.04.1807
д.Конашенки