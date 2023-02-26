Евдокия (Калистратова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Калистратова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1796

Сын: Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Ксензов Сергей Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1797

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Ксензов Сергей Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1801

Сын: Власий Сергеев

Отец ребёнка: Ксензов Сергей Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксензов Сергей Трофимов

Смерть
Неизвестно
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