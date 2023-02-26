Евдокия (Калистратова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1796
Сын: Тимофей Сергеев
Отец ребёнка: Ксензов Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
17.06.1797
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Ксензов Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
10.02.1801
Сын: Власий Сергеев
Отец ребёнка: Ксензов Сергей Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно