Андрей ст
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1738
Дата смерти06.01.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Трофим Андреев
Мать ребёнка: Ксения Прокопиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1761
Сын: Конашенков Григорий Андреев
Мать ребёнка: Ксения Прокопиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Конашенков Исидор Андреев
Мать ребёнка: Ксения Прокопиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Прокофий Андреев
Мать ребёнка: Ксения Прокопиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Косьма Андреев
Мать ребёнка: Ксения Прокопиева
Смерть
06.01.1808