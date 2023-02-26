Андрей ст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей ст

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1738

Дата смерти

06.01.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1759

Сын: Трофим Андреев

Мать ребёнка: Ксения Прокопиева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1761

Сын: Конашенков Григорий Андреев

Мать ребёнка: Ксения Прокопиева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Ксения Прокопиева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Конашенков Исидор Андреев

Мать ребёнка: Ксения Прокопиева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Прокофий Андреев

Мать ребёнка: Ксения Прокопиева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Ксения Прокопиева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Косьма Андреев

Мать ребёнка: Ксения Прокопиева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
06.01.1808
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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